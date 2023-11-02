В Хабаровске вспыхнуло здание администрации. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, пожар начался 2 ноября в двухэтажном административном здании на улице Ленинградской возле железнодорожного вокзала. После прибытия на место пожарно-спасательных подразделений выяснилось, что горит кровля административного здания. По информации Telegram-канала «BIG HAB», возгорание произошло на почтовом складе, располагающемся на втором этаже строения.
Возгорание локализовано на площади 150 квадратных метров. Тушение пожара продолжается. На месте работают 28 человек личного состава, а также задействовано 9 единиц техники. В результате произошедшего никто не пострадал.
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