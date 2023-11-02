В Красноярске задержали подростка из-за ложного сообщения о теракте в школе

Подростка задержали в Красноярске из-за ложного сообщения о готовящемся теракте в одной из школ. 16-летний молодой человек распространил фейковую информацию в обмен на обещания о продвижении его канала в социальных сетях.

"В Красноярске задержан подросток, подозреваемый в причастности к распространению ложного сообщения о нахождении в школе опасного предмета. 7 сентября в дежурную часть ОП № 7 и администрацию города поступило сообщение о том, что в одной из школ Свердловского района находится опасный предмет", - говорится в сообщении регионального главка МВД.

По информации полиции, 16-летний подросток в одном из мессенджеров создал различные группы. В одной из них к нему обратился незнакомый пользователь и предложил распространить заведомо ложное сообщение о теракте взамен на продвижение его канала. Подросток согласился и сообщил об опасном предмете в школе. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Правоохранительные органы устанавливают личность и местонахождение пользователя, попросившего подростка сообщить о лжетеракте.