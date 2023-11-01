В Петербурге 13-летняя девочка забеременела после изнасилования

В Петербурге полиция разыскивает мужчину, который надругался над 13-летней девочкой. Об этом сообщает MK.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Инцидент произошел в конце июля, но девочка решила рассказать о произошедшем только спустя длительное время после происшествия. О том, что над школьницей надругались ее родители узнали после того, как дочь перестала скрывать беременность.

Родственники привезли школьницу в больницу. После этого отец пострадавшей заявил в полицию.