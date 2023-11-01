В ущелье на западе Грузии возник пожар

"Пожарные-спасатели Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД в интенсивном режиме ведут работы по локализации пожара, возникшего в лесном массиве в ущелье Лугела Чхороцкуйского муниципалитета. В процессе тушения пожара участвуют до 150 пожарных-спасателей, дроны и два вертолета погранполиции", - говорится в сообщении.