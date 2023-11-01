Суд отказался заочно арестовывать основательницу Pussy Riot Толоконникову*

Бабушкинский суд Москвы отказался заочно арестовать участницу и одну из основательниц панк-группы Pussy Riot Надежду Толоконникову* по требованию СК. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 1 ноября, сообщили в пресс-службе суда.

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В отношении известной активистки возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих.

С требованием заочного ареста Толоконниковой обратился в суд Следственный комитет России. Уголовное дело было возбуждено еще в марте.

В прошлом декабре в Катаре сотрудники службы безопасности задержали участников скандально известной панк-группы Pussy Riot, которые собирались устроить акцию на матче финала чемпионата мира по футболу.

Участников Pussy Riot ранее приговаривали к административному аресту на 15 суток, штрафу и трехлетнему запрету на посещение спортивных мероприятий после их акции на финале ЧМ-2018 в Москве. Тогда активисты во время матча между сборными Франции и Хорватии выбежали на поле в полицейской форме. Из-за инцидента матч был прерван.