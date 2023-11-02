Школьник сообщил о террористах в здании с телефона своего соседа по парте

Уроки в одной из школ Хасавюрта отменили после звонка ученика в экстренные службы. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, звонок в 911 несовершеннолетний совершил, когда его сосед по парте отвечал у доски. Заскучавший без приятеля подросток позвонил с его телефона в службу спасения и заявил, что школу N11 атаковали террористы.

Вскоре после этого уроки в образовательном учреждении отменили и эвакуировали из здания 662 человека. Правоохранители проверили помещения, но ни бомб, ни подозрительных личностей не нашли.