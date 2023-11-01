Ответчик напал с ножом на истца после заседания суда в Подмосковье

В подмосковной Балашихе после заседания суда истец подвергся нападению со стороны друзей ответчика, мужчину ранили ножом, сообщает «360». Как рассказал изданию пострадавший, он требовал в суде компенсацию в 200 тысяч рублей за дорожное происшествие, случившееся год назад.

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Истец уточнил, что ЧП произошло, когда он стоял в пробке на своем автомобиле. Сзади подъехал будущий ответчик и ударил по крыше его машины неизвестным предметом. Ситуацию зафиксировала камера видеорегистратора, мужчина обратился в суд. Дело рассматривалось около года. В результате после заседания к истцу на улице подъехала черная Audi без номеров, из которой вышли двое мужчин, заявившие, что он принес им «много проблем».

Они говорят: «Вы и так нам 200 тысяч должны за то, что проблемы создаете. Хотите — мы вас похоронить можем прямо здесь». Я начал звонить в полицию, на что один из нападавших попытался достать нож из машины, — рассказал пострадавший.

По его словам, в результате потасовки он получил два ножевых ранения головы и одно — ноги. Мужчина обратился за медицинской помощью в больницу. По его словам, ответчик —владелец стоянки такси в Балашихе. У истца также автомобиль такси, и он не исключает версии конкурентной борьбы.

Как сообщили «360» в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, все участники потасовки установлены и доставлены в отдел полиции. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.