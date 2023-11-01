Расправившегося с 23-летней медсестрой вагнеровца помиловали за участие в СВО

Боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Артем Бучин, который в 2022 году расправился с 23-летней медсестрой Татьяной Рекутиной в Чусовом Пермского края, получил помилование за участие в специальной военной операции (СВО) и вернулся в родной город. Об этом сообщил региональный портал 59.ru.

По информации издания, россиянина приговорили к 20 годам тюрьмы, в колонии он вступил в ряды ЧВК и отправился в зону боевых действий.

Собеседник 59.ru в правоохранительных органах подтвердил, что Бучина действительно помиловали.

«По действующим правилам, в случаях, если участники совершили на СВО героический подвиг или получили серьезное ранение, они имеют право быть отправлены домой», — разъяснил он.

Мать медсестры Рекутиной также в курсе возвращения вагнеровца. По словам женщины, тот прекратил предоставлять выплаты по искам. Последний перевод в размере 13 700 рублей поступил от мужчины в сентябре, добавила она.

Как писал 59.ru, летом 2022 года Бучин встретил медсестру на улице. Девушка попросила его показать остановку транспорта, и он повел ее через лесополосу. Рекутиной это показалось подозрительным, и она ударила нового знакомого сумкой. Как утверждала экс-возлюбленная Бучина, после службы в армии у того была контузия. По этой причине он якобы разозлился и ударил медсестру камнем по голове. Спасти россиянку не удалось. У нее остался маленький ребенок.