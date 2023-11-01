Подозреваемый в поджоге ресторана в российском городе задержан полицией
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении поджога одного из ресторанов Ярославля, где пострадала местная жительница. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета по Ярославской области.
В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
По факту поджога одного из ресторанов российского города возбуждено уголовное дело по статьям об умышленном повреждении имущества, а также о покушении на расправу в отношении двух и более лиц общеопасным способом. Ранее сообщалось, что к этому инциденту может быть причастен бывший городской депутат Дмитрий Соколов.
По данным следствия, возгорание заведения на Первомайском бульваре Ярославля произошло в результате умышленного поджога 30 октября.
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