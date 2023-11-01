В епархии рассказали о клирике, подозреваемом в убийстве жены

В Чистопольской епархии рассказали о клирике Казанского храма в Нижнекамске Михаила Зубарева, которое подозревают в жестком убийстве своей супруги. Как сообщает РИА Новости, в пресс-службе заявили, что прихожане любили его и обращались к нему за советом.

Напомним, что ранее Татарстанская митрополия сообщила, что Зубарев находится под стражей. Следователи подозревают его в убийстве супруги, которое произошло 31 октября. В митрополии уточняли, что ранее ему запретили служить за дисциплинарные нарушения. Кроме того, в последние месяцы в его поведении замечали странности, которые позволяют усомниться в психическом здоровье священнослужителя.

В епархии рассказали, что Зубарев периодически совершал «некие дисциплинарные правонарушения».

«Так, 17 октября он был запрещен в служении, то есть на момент совершения преступления нельзя даже сказать, что он служил как священник – ему было определено читать на клиросе, потому что он совершил ряд дисциплинарных правонарушений», — заявили там.

Дисциплинарные нарушения не касались других людей — они были связаны с отношением к таинствам. В епархии подчеркнули, что это было «неблагоговейное отношение к службе».