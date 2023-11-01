В центре Москвы спасли кота, запертого в машине без еды и воды

Сотрудники специальных служб вскрыли машину, припаркованную в центре Москвы, в которой четыре дня сидел без еды и воды серый кот. Об этом пишет RT.

Автомобиль с котом стоял на платной парковке на Охотном Ряду. На опубликованном видео кот мяукает и трется о стекло, а внутри машины разбросаны вещи.

«В соцсетях пишут, что хозяина авто задержала полиция и увезла в психиатрическую клинику на неопределенный срок», - отмечает издание.

Согласно данным из открытых источников, последний страховой полис на машину был выдан в Урюпинске в Волгоградской области, пишет V1.ru.

При этом, по информации журналистов, автомобиль не раз получал штрафы, в том числе и по Московской области. Неоплаченных штрафов за этой машиной числится семь, на общую сумму 3,5 тыс. рублей, все они за превышение скорости, говорится в статье.

По информации Telegram-канала Shot, хозяином кота является 40-летний мужчина, сын владелицы автомобиля. Он живет в Подмосковье, «увлекается магией и продает бытовую химию».

«Предварительно, мужчина находится в психиатрической клинике. Родственники заявили, что он не выходил на связь с 29 октября», - отмечает канал.