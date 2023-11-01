В Уфе мужчина ползком выбрался из застрявшего лифта и заснул

В Башкирии спасатели вызволили молодого человека из шахты лифта, он забрался до 12 этажа и уснул в вентиляционном коробе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

21-летний житель Уфы поднимался в гости к своему приятелю и застрял в кабине лифта. Молодой человек выбил плафон в потолке кабины, забрался по направляющим с восьмого этажа на 12 и заснул в вентиляционном коробе.