Раскрыты возможные мотивы расправы над семьей в Волновахе

По информации источника Lenta.ru в правоохранительных органах, причиной убийства семьи из девяти человек в Волновахе мог стать конфликт с двумя военными на почве алкоголя. Издание отмечает, что следователи пока не подтвердили эту версию.

Как сообщил собеседник Lenta.ru, убитый мужчина торговал спиртным, и из-за этого у него случился конфликт с военными. При этом газета «Коммерсант» со ссылкой на местных жителей писала, что глава семейства сделал контрактникам замечание, когда они в нетрезвом виде пришли в районный магазин за водкой. В местных соцсетях также писали, что спор мог возникнуть из-за оплаты товара.

Ранее Следственный комитет РФ сообщил о задержании двух военнослужащих с Дальнего Востока, подозреваемых в убийстве семьи в Волновахе. По предварительным данным, мотивом послужил конфликт на бытовой почве.