Муфтий Татарстана призвал мусульман не поддаваться на провокации извне

Он отметил, что в некоторой степени понимает чувства дагестанцев, которые устроили беспорядки в аэропорту Махачкалы. «Их сердца разрываются от творящейся несправедливости в Палестине. Но их действия никак не остановят сионистов-детоубийц, а лишь причинят зло и вред самим участникам погромов, их семьям и всему российскому обществу», – предупредил муфтий. Он попросил о снисхождении к том, кто повелся на провокацию, поскольку произошло это «от отчаяния и от чувства несправедливости». Деловая газета "Взгляд"