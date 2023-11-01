Муфтий Татарстана призвал мусульман не поддаваться на провокации извне

Каждый стремится поддержать Палестину по-своему, но ей точно не помогут погромы и агрессия в далеких регионах, как это случилось в Дагестане, заявил муфтий, председатель Духовного управления мусульман республики Татарстан Камиль Самигуллин. Газета.Ru
Он отметил, что в некоторой степени понимает чувства дагестанцев, которые устроили беспорядки в аэропорту Махачкалы. «Их сердца разрываются от творящейся несправедливости в Палестине. Но их действия никак не остановят сионистов-детоубийц, а лишь причинят зло и вред самим участникам погромов, их семьям и всему российскому обществу», – предупредил муфтий. Он попросил о снисхождении к том, кто повелся на провокацию, поскольку произошло это «от отчаяния и от чувства несправедливости». Деловая газета "Взгляд"
Муфтий высказал мнение, что акции с погромами в Дагестане были организованы силами извне. Это, уверен Камиль Самигуллин, провокация, которую устроили западные спецслужбы, инспирируя чувствами верующих людей. РИА "ФедералПресс"