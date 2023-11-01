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Mash: в Нижнекамске священник убил и расчленил свою супругу

Священник Храма святого праведного Иоанна Кронштадтского в Нижнекамске, уроженец Мурманской области, жестоко убил и расчленил свою жену. Основная версия причины – ревность.

В Нижнекамске священник убил и расчленил свою супругу
© РИА Новости

Как передает телеграм-канал Mash, иерей сначала зарезал супругу, а затем расчленил. Голову женщины их общие дети нашли в холодильнике.

Известно, что клирик переехал в Казань из Мурманской области. В 2016-м был награжден правом ношения наперсного креста (одной из знаковых наград в духовенстве) за верную работу на благо Русской православной церкви.

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Ранее «ФедералПресс» писал, что в Ленобласти мужчина во время застолья убил гостя и пытался его расчленить.

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