Десятилетнего ребенка-инвалида насмерть раздавило лифтом в школе

Десятилетнего мальчика, передвигавшегося в инвалидном кресле, придавило лифтом в школе Святой Люси для детей с ограниченными возможностями в Сиднее, пишет Daily Telegraph. По данным газеты, ребенок скончался на месте от полученных травм.

Работники школы вызвали полицию и медицинскую помощь. Сотрудники экстренных служб обнаружили ребенка под лифтом, но помочь ему уже было нельзя. После трагедии школу частично перевели на карантин.

Школа Святой Люси обучает детей начальной и старшей школы, у которых диагностирован аутизм или умственную отсталость от легкой до тяжелой степени. Какой диагноз был у погибшего ребенка не уточняется.