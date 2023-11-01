Неонациста Чибиса задержали за распространение фотографий со свастикой

Петербургского неонациста Андрея Разина , известного как Чибис, задержали за распространение фотографий со свастикой. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам источника издания, причиной задержания стал снимок, сделанный на спортивной площадке и опубликованный в соцсетях. На нем в области груди Разина видна татуировка в виде свастики. Отмечается, что весной задержанного уже привлекали к административной ответственности.