В Петербурге сотрудница НИИ перевела мошенникам почти 13 млн рублей

"31 октября в полицию обратилась 68-летняя женщина из дома №6 по Антокольскому переулку с заявлением о том, что в период с 4 по 26 октября ей неоднократно звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками различных банков, сообщали, что на ее имя злоумышленники пытаются взять кредиты и для их предотвращения необходимо самой взять кредиты и перевести их на безопасный счет. После этого потерпевшая через различные банки взяла в кредит 12 803 728 рублей и перевела на указанные неизвестными счета", - рассказали в пресс-службе.