Россиянин приревновал бывшую сожительницу и пришел с ножом к ней на работу

В Иркутске 48-летний россиянин получил шесть с половиной лет колонии за покушение на жизнь сожительницы. Об этом в среду, 1 ноября, Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в апреле ревновавший бывшую сожительницу мужчина вооружился ножом и отправился в административное здание на улице Марата, где работала женщина. Там он сначала избил ее руками, а затем выхватил нож и нанес им несколько колющих ударов. На крики женщины прибыли находившиеся на этаже люди, которые помогли обезвредить мужчину и спасли потерпевшую.