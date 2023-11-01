Редактора SOTA Анну Лойко заподозрили в оправдании терроризма

Уголовное дело за оправдание терроризма возбудили в отношении сотрудницы интернет-издания SOTA Анны Лойко. Об этом в среду, 1 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Уточняется, что Лойко несколько лет назад опубликовала статью, где оправдывала террористическую организацию «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. По данному факту расследуется уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».

Девушка уже объявлена в розыск. Накануне в ее квартире прошел обыск, передает РИА Новости.

Недавно суд арестовал бойца ММА Ильнаса Якубова по делу о публичном оправдании терроризма.