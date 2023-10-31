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Последствия землетрясения в Чили попали на видео

У побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 6,6. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на центр сейсмологии страны.

Эпицентр располагался в 55 километрах к юго-западу от чилийского города Уаско. Очаг залегал на глубине 38 километров.

Местные жители в первые же минуты после катастрофы начали выкладывать в интернет фотографии и видеоролики.

На кадрах роликов видны огромные камни на дорогах, стоящие в пробках из-за оползней машины, дрожащая посуда в шкафах частных домов.

Напомним, что Чили занимает длинную узкую полосу земли между Тихим океаном и Андами. Значительная часть республики располагается в гористой местности.

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