Последствия землетрясения в Чили попали на видео

У побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 6,6. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на центр сейсмологии страны.

Эпицентр располагался в 55 километрах к юго-западу от чилийского города Уаско. Очаг залегал на глубине 38 километров.

Местные жители в первые же минуты после катастрофы начали выкладывать в интернет фотографии и видеоролики.

На кадрах роликов видны огромные камни на дорогах, стоящие в пробках из-за оползней машины, дрожащая посуда в шкафах частных домов.