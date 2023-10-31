Самолет Иркутск—Москва экстренно сел в Сыктывкаре из-за драки на борту
Самолет авиакомпании «Аэрофлот» рейсом Иркутск-Москва вынуждено сел в Сыктывкаре, сообщает Telegram-канал Baza. Причиной случившегося стала драка на борту, которую устроили два пассажира. После посадки командир судна вызвал скорую и полицейских.
По данным канала, инцидент произошел днем 30 октября. Уточняется, что другие пассажиры пытались разнять дебоширов, но безуспешно. Не повлияли на их поведение и угрозы командира экипажа посадить лайнер, что он в итоге и сделал.
Аналогичный случай произошел накануне с самолетом авиакомпании Lufthansa. Он выполнял рейс из Шанхая во Франкфурт-на-Майне. Из-за пьяного дебошира на борту был вынужден совершить посадку в аэропорту столицы Узбекистана — Ташкенте. После приземления к трапу авиалайнера прибыли правоохранители. Они задержали нарушителя.