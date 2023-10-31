Самолет авиакомпании «Аэрофлот» рейсом Иркутск-Москва вынуждено сел в Сыктывкаре, сообщает Telegram-канал Baza. Причиной случившегося стала драка на борту, которую устроили два пассажира. После посадки командир судна вызвал скорую и полицейских.

По данным канала, инцидент произошел днем 30 октября. Уточняется, что другие пассажиры пытались разнять дебоширов, но безуспешно. Не повлияли на их поведение и угрозы командира экипажа посадить лайнер, что он в итоге и сделал.