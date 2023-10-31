В Запорожской области задержана подозреваемая в подготовке теракта

Сотрудники МВД и ФСБ задержали в Запорожской области женщину, которую подозревают в подготовке теракта. Об этом 31 октября заявили в Следственном комитете, передает ТАСС.

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52-летнюю жительницу Васильевского района подозревают в участии в террористическом сообществе, покушении на теракт, незаконном приобретении, передачи, сбыте, хранении и перевозке взрывных устройств. По данным следствия, она готовилась к теракту в Запорожской области.

Не позднее сентября прошлого года она получила от неизвестного на данный момент человека лица самодельное взрывное устройство, которое хранила у себя дома для последующей закладки на территории района. Осуществить свой план ей не удалось, поскольку место планируемого теракты было оцеплено сотрудниками правоохранительных органов.

Преступление удалось выявить в результате оперативно-разыскной деятельности сотрудника управления ФСБ по Южному военному округу и регионального управления МВД РФ. В доме подозреваемой провели обыски, самодельное взрывное устройство изъяли. В ближайшее время ей предъявят обвинение.

В пресс-службе главного управления МВД по Запорожской области добавили, что по просьбе знакомого украинского военнослужащего злоумышленница передавала информацию о дислокации и перемещениях подразделений Российской армии. Помимо этого, есть основания полагать, что она поддерживала украинские вооруженные силы финансово.