Рядом с Курильскими островами произошло землетрясение

Сейсмологи зарегистрировали в море рядом с южной группой Курильских островов ( Сахалинская область ) землетрясение магнитудой 4,9, сообщила ТАСС начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова .

"Эпицентр землетрясения располагался в 143 километрах юго-восточнее острова Итуруп на глубине 61 километра", - рассказала собеседница агентства.

Предположительно, жители Итурупа ощутили подземные толчки силой до 3 баллов. При такой балльности люди чувствуют колебания, могут покачиваться люстры в домах.