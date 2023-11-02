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Рядом с Курильскими островами произошло землетрясение магнитудой 4,9

Сейсмологи зарегистрировали в море рядом с южной группой Курильских островов (Сахалинская область) землетрясение магнитудой 4,9, сообщила ТАСС начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.

Рядом с Курильскими островами произошло землетрясение
© ТАСС

"Эпицентр землетрясения располагался в 143 километрах юго-восточнее острова Итуруп на глубине 61 километра", - рассказала собеседница агентства.

Предположительно, жители Итурупа ощутили подземные толчки силой до 3 баллов. При такой балльности люди чувствуют колебания, могут покачиваться люстры в домах.

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