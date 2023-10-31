Суд в Анапе приговорил педофила к семи годам колонии

Анапский городской суд признал уроженца Тирасполя виновным в совершении действий сексуального характера в отношении двух девочек в детском лагере и приговорил его к семи годам тюрьмы. Об этом сообщила в Telegram-канале объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В приговоре указано, что преступление было совершено в 2022 году в Анапе.

«Подсудимый проник на территорию детского оздоровительного лагеря «Черноморская зорька», где совершил преступления сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних девочек. Слушания по делу проходили в закрытом режиме», — пояснили в пресс-службе.

В итоге суд принял решение приговорить уроженца Молдавской ССР к семи годам колонии строгого режима, «с лишением права заниматься педагогической деятельностью на срок пять лет».

Приговор в законную силу пока не вступил, уточнили в суде.