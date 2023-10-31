Стала известна судьба туристов, пропавших у перевала Дятлова

Туристов, которые пропали на севере Свердловской области, нашли живыми, сообщает Telegram-канал E1.RU. Как заявили родственники пропавших, они застряли во льду, когда сплавлялись.

Пропавших на севере Свердловской области туристов нашли живыми, — говорится в публикации.

Сообщение о пропаже туристов появилось накануне. Группа не была зарегистрирована в Ивдельском поиско-спасательном отряде. Туристы должны были начать свой 50-километровый сплав по реке в районе поселка Тахта. В понедельник, 30 октября, должны были завершить его в поселке Вижай, что примерно в 70 километрах от перевала Дятлова, однако в нужное время они не появились и на связь не вышли.

Перевал Дятлова расположен на Северном Урале между горой Холатчахль и безымянной высотой 905. Местность стала известной после гибели там туристов в 1959 году при до конца не выясненных обстоятельствах. На сегодняшний день существует около сотни различных версий произошедшего, причем некоторые из них пересекаются. Самая простая и объяснимая причина трагедии — дятловцы убили друг друга. Между ними мог произойти бытовой конфликт, в результате чего завязалась жестокая драка.