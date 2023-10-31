В Ялте подросток умер от удушья после употребления наркотика

В Ялте 17-летний студент колледжа скончался от удушья после употребления метадона, сообщает Telegram-канал «Mash на волне». Его 15-летний приятель, с которым они вместе принимали наркотики, отделался ухудшением самочувствия.

По данным канала, за день до произошедшего подростки приняли наркотик и младшему из них стало плохо. Дома его долгое время тошнило, родителям он сказал, что это отравление.

На следующий день студент пришел к другу в гости и принял метадон в одиночку. Через некоторое время он уснул и во сне начал задыхаться. Школьник сначала попытался его разбудить и самостоятельно оказать помощь, а потом вызвал скорую помощь. К приезду медиков студент умер.

Как стало известно каналу, подросток учился в колледже заочно. Его мать возглавляет фирму по капремонту зданий.

Ранее сообщалось, что в Москве попал в реанимацию после того, как с другом употребил литр водки вместе с психотропными препаратами. Шестиклассник был госпитализирован с сильнейшим отравлением. По данным полиции, оба школьника воспитываются в полных и благополучных семьях.