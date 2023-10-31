В Запорожской области полицейскими задержана 52-летняя женщина, которая подозревается в тяжких преступлениях

Сотрудниками отдела по противодействие экстремизму Временного управления МВД России по Запорожской области совместно с коллегами из ФСБ России задержана 52-летняя женщина, которая проживает в Васильевском районе. Она подозревается в ряде тяжких преступлений.Предварительно установлено, что злоумышленница по просьбе знакомого украинского военнослужащего передавала информацию о дислокации и перемещениях подразделений российской армии. Кроме того, при осмотре места проживания женщины было обнаружено взрывчатое вещество. Она призналась, что хранила его для совершения террористического акта. Также есть основания полагать, что задержанная поддерживала вооруженные силы Украины с помощью перевода денег и направления посылок.Собранные оперативниками материалы переданы в следственные органы. На основании полученной информации возбуждено уголовное дело, которое расследуется СУ СК РФ по Запорожской области.Полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление всех причастных к террористической деятельности.Скачать комментарий сотрудника МВД РоссииСкачать видео