ФСБ задержала соучастника покушения на Олега Царева

ФСБ задержала соучастника покушения на экс-депутата Верховной рады Олега Царева, он дал признательные показания. ТАСС

"Согласно результатам расследования, подтвержденным показаниями свидетелей и средствами видеонаблюдения, координатором покушения на Царева О. А. является 46-летиий гражданин РФ, житель Ялты", - говорится в сообщении. Газета.Ru

В ФСБ отметили, что во время следственных действий получены неопровержимые доказательства причастности к организации покушения украинских спецслужб. RT на русском