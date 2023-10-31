Глыба льда едва не упала на ребенка в Челябинске
Глыба льда рухнула рядом с двухлетним ребенком в Челябинске, едва не убив малыша. Об этом пишет Telegram-канал Mash, публикуя видеозапись инцидента.
На кадрах, приведенных каналом, видно, что мальчик стоит у подъезда и ждет маму, закрывающую дверь, когда сверху рядом с ним падает большой кусок льда.
По информации Mash, инцидент произошел рядом с домом на Барбюса в Ленинском районе города.
«Ранее люди уже просили убирать снег с крыши, обращались к подрядчику ЖКХ, но сотрудников никто не присылал. Разбираться начали только сейчас», —отмечается в сообщении.
Ранее администрация Волгограда начала проверку по факту падения сосульки на человека. Как рассказали очевидцы, огромная глыба льда упала с крыши и сбила с ног женщину. Пострадавшую оперативно отвезли в больницу случайные свидетели этого инцидента.