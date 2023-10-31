Глыба льда едва не упала на ребенка в Челябинске

Глыба льда рухнула рядом с двухлетним ребенком в Челябинске, едва не убив малыша. Об этом пишет Telegram-канал Mash, публикуя видеозапись инцидента.

На кадрах, приведенных каналом, видно, что мальчик стоит у подъезда и ждет маму, закрывающую дверь, когда сверху рядом с ним падает большой кусок льда.

По информации Mash, инцидент произошел рядом с домом на Барбюса в Ленинском районе города.

«Ранее люди уже просили убирать снег с крыши, обращались к подрядчику ЖКХ, но сотрудников никто не присылал. Разбираться начали только сейчас», —отмечается в сообщении.