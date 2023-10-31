Полиция открыла огонь по женщине в парижском метро
Сотрудники полиции открыли огонь по женщине, которая выкрикивала угрозы и призывала к террористическим действиям в метро в Париже. Об этом со ссылкой на данные BFMTV пишет ТАСС.
По информации источников издания, женщина была закутана в мусульманскую одежду, закрывающую лицо, и выкрикивала в вагоне метро фразы, оправдывающие терроризм.
При этом она отказалась выполнить требования прибывших на станцию «Библиотека Франсуа Миттерана» полицейских, утверждает телеканал.
После чего стражи порядка открыли огонь. Женщина была ранена в живот, взрывчатка при ней не найдена.
Ранее неизвестный напал с ножом на полицейского в Иерусалиме, ехавшего в трамвае.
Нападение произошло в преимущественно палестинском районе города, Шейх-Джаррахе. В экстренных службах и в полиции уточнили, что нападавший был застрелен.