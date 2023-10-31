Сотрудники полиции открыли огонь по женщине, которая выкрикивала угрозы и призывала к террористическим действиям в метро в Париже. Об этом со ссылкой на данные BFMTV пишет ТАСС.

По информации источников издания, женщина была закутана в мусульманскую одежду, закрывающую лицо, и выкрикивала в вагоне метро фразы, оправдывающие терроризм.

При этом она отказалась выполнить требования прибывших на станцию «Библиотека Франсуа Миттерана» полицейских, утверждает телеканал.

После чего стражи порядка открыли огонь. Женщина была ранена в живот, взрывчатка при ней не найдена.

Ранее неизвестный напал с ножом на полицейского в Иерусалиме, ехавшего в трамвае.