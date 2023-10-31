Мужчина захватил десять заложников в почтовом отделении в Японии

Вооруженный мужчина захватил десять заложников в почтовом отделении в японском Вараби, сообщает агентство Kyodo. До этого он устроил стрельбу в больнице в городе Тода.

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По предварительным данным стрелок вооружен пистолетом. В медучреждении он ранил врача и пациента, а потом на мотоцикле переместился в соседний город Вараби. О пострадавших на почте не сообщалось. Полиция уже прибыла на место и окружила здание. Мужчине предлагают сдаться.

Ранее заключенные в шести тюрьмах Эквадора взяли в заложники более 50 охранников и полицейских. Предположительно, так криминальные группировки отреагировали на проведенные в тюрьмах обыски, направленные на изъятие запрещенных предметов из оборота среди заключенных. Позже их отпустили, они прошли медосмотр.