Сотрудница Wildberries вонзила нож в спину коллеге из-за немытой посуды

Telegram-канал SHOT сообщил, что сотрудница Wildberries ударила ножом в спину сожителя, который являлся ее коллегой, в подмосковном Подольске. По данным канала, причиной конфликта стала немытая посуда, молодого человека госпитализировали в тяжелом состоянии.

Бытовая ссора произошла 30 октября в съемной квартире в микрорайоне Климовск в Подольске, где сожительствует пара. Молодые люди, работающие на одном складе Wildberries, в тот день отдыхали дома. Внезапно между ними вспыхнула ссора из-за немытой посуды. В какой-то момент молодой человек толкнул девушку, а та вонзила ему нож в спину.

Сейчас 20-летний пострадавший находится в больнице, врачи делают все возможное, чтобы сохранить ему жизнь. Полиция организовала проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что в Челябинске в ночь на 28 октября в баре Gipsy произошла ссора между посетителями, один из участников конфликта взялся за нож и ранил троих человек, один из них скончался в карете скорой помощи. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали подозреваемого 21-летнего мужчину, при нем был обнаружен предмет, похожий на нож.