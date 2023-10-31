На карьере в ХМАО спасатели обнаружили подо льдом труп
В Ханты-Мансийском автономном округе на карьере в районе деревни Ярки спасатели обнаружили тело. Мужчина провалился под лед. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба «Центроспас-Югории».
«Спасатели выезжали на карьер в районе деревни Ярки по сообщению: на карьере под лед провалился мужчина, просят оказать содействие в поиске. Прибыв к месту вызова, спасатели провели разведку, выпилили майны, опустили ходовой конец», — говорится в сообщении.
Водолазы обследовали 40 квадратных метров. Погибшим оказался мужчина 1987 года рождения. Тело подняли на поверхность и передали полицейским.