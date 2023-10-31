На карьере в ХМАО спасатели обнаружили подо льдом труп

«Спасатели выезжали на карьер в районе деревни Ярки по сообщению: на карьере под лед провалился мужчина, просят оказать содействие в поиске. Прибыв к месту вызова, спасатели провели разведку, выпилили майны, опустили ходовой конец», — говорится в сообщении.