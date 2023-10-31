Пять туристов пропали во время сплава по реке в Свердловской области
В Свердловской области полицейские и спасатели ищут пятерых туристов, которые планировали сплавиться по реке Вижай и пропали. Как сообщает газета «Известия», об этом заявил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
По информации ведомства, 26 октября незарегистрированная в Ивдельском поисково-спасательном отряде группа убыла в район поселка Тахта. Туристы планировали сплав по реке Вижай от Тахты до поселка Вижай — между ними по воде расстояние около 50 км.
«Была договоренность, что 30 октября они встретятся в поселке Вижай с организатором перевозок туристов, но к назначенному времени они не явились», — заявил глава пресс-службы.
Среди пропавших — директор компании и четыре логиста из города Березовский. Сейчас правоохранители отрабатывают различные варианты происшествия, в том числе задержку группы из-за обмеления реки и резкое похолодание. Кроме того, трудности могли возникнуть у туристов и из-за преодоления отдельных участков пути пешком.