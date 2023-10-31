Блогера Хасбика заподозрили в экстремизме

Заявление на Хасбика написал один из подписчиков. Его возмутило, что в аккаунте блогера в Instagram (деятельность в РФ запрещена) появилась ссылка на посты с призывами не сдавать квартиры еврейским беженцам, не обслуживать их в заведениях и не возить на автомобилях. News.ru