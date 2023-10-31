Работу аэропорта Махачкалы полностью восстановили

"Работа нашего аэропорта полностью восстановлена. Только на сегодня запланировано 24 рейса на прилет и 28 - на вылет. Всего услугами воздушной гавани воспользуются сегодня около 3 тыс. пассажиров", - написал он, добавив, что билеты быстро раскупаются.

"Этой совершенно глупой и бесполезной "акцией" людей напугать не удалось. Самое главное - никому не удалось опорочить Дагестан. Единственное, что у них получилось, - повредить чужое имущество. Но и с этими последствиями мы оперативно справились. Добро пожаловать в Дагестан", - добавил Меликов.

Вечером 29 октября несколько сотен человек собрались на территории аэропорта Махачкалы на акцию протеста, выступив против палестино-израильского конфликта. Участники акции прорвали ограждение и проникли на взлетную полосу, а также в здание аэропорта. В правительстве Дагестана сообщали, что ситуация находится под контролем, на месте работают силовые службы. По инциденту создали оперативный штаб, его возглавил Меликов. Он заявил, что действия собравшихся в аэропорту являются грубым нарушением закона и получат оценку правоохранителей.