Названа причина ЧП на шахте в Карагандинской области

Трагедия на шахте в Карагандинской области Казахстана, приведшая к массовой гибели шахтеров, связана с нарушениями в сфере промышленной безопасности. Об этом заявил премьер-министр республики Алихан Смаилов, слова которого приводятся в официальном аккаунте правительства в Telegram.

Авария на шахте им. Костенко, принадлежащей «АрселорМиттал Темиртау», произошла 28 октября. На месте ЧП находилось около 250 горняков, большинство смогло эвакуироваться. По предварительным данным, в забое мог произойти взрыв газометана с последующим пожаром. Погибли 46 человек.

Чрезвычайное происшествие на шахте было рассмотрено на заседании правительства. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов принес соболезнования родным и близким погибших и подчеркнул, что главой государства поручено прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией «АрселорМиттал Темиртау».

«В августе текущего года на «АрселорМиттал Темиртау» уже произошла подобная авария. Тогда погибло пять шахтеров. Произошедшая трагедия с более многочисленными жертвами напрямую связана с нарушениями в сфере промышленной безопасности. В этом вина, в первую очередь, руководства предприятия», — заявил он.