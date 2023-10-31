Неизвестный устроил стрельбу в больнице Японии

Во вторник, 31 октября, неизвестный мужчина устроил стрельбу в одной из больниц соседнего с Токио японского города Тода. Об этом сообщает NHK.

По данным NHK, пострадали два человека, врач и пациент. Опасных для жизни ранений они не получили. Нападение произошло в корпусе больницы, где расположены отделения оториноларингологии, педиатрии, пластической хирургии и дерматологии.

В полиции сообщили, что стрелявший мужчина скрылся с места происшествия и забаррикадировался в ближайшем почтовом отделении.