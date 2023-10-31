Неизвестный устроил стрельбу в больнице Японии
Во вторник, 31 октября, неизвестный мужчина устроил стрельбу в одной из больниц соседнего с Токио японского города Тода. Об этом сообщает NHK.
По данным NHK, пострадали два человека, врач и пациент. Опасных для жизни ранений они не получили. Нападение произошло в корпусе больницы, где расположены отделения оториноларингологии, педиатрии, пластической хирургии и дерматологии.
В полиции сообщили, что стрелявший мужчина скрылся с места происшествия и забаррикадировался в ближайшем почтовом отделении.
Ранее двое военных стали жертвами стрельбы на полигоне сил самообороны Японии, еще один получил серьезное ранение. Стрельбу открыл 18-летний курсант.
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