Учительницу заподозрили в совращении 15-летнего ученика

На учительницу из Октябрьского района (Челябинская область), задержанную по подозрениям в сексе с 15-летним школьником, возбудили уголовное дело. Решение было принято после проверки заявления, которое написал ее обиженный муж.

«На 26-летнюю учительницу заявил в полицию собственный обиженный муж. Следователи проверили заявление мужчины и подтвердили его историю. 26 октября на учительницу возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 134 УК РФ („Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста“)», — сообщает Baza.

По данным издания, учительница вступила в интимную близость с учеником по обоюдному согласию. Сейчас, несмотря на следствие, она продолжает обучать детей, в том числе и ученика, с которым занялась сексом.

Заявление на учительницу поступило в полицию в начале октября. Была назначено проверка, после которой должно было быть принято процессуальное решение. Сейчас, в случае доказательства вины, учителю грозит до четырех лет колонии с запретом работать в школе на срок до пяти лет.