Российские спецслужбы назвали поджигателей дома Шария

Российские спецслужбы пришли к выводу, что к нападению на испанский дом украинского блогера Анатолия Шария причастны члены ОПГ «Химпром». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых ведомствах РФ.

Неделю назад в дом Шария в каталонской Таррагоне бросили несколько бутылок с зажигательной смесью, после этого на территории дома начался пожар.

Как заявил Шарий, испанская полиция связала нападение с его недавним расследованием незаконного оборота наркотиков в Европе — блогер рассказывал о деятельности «украинского наркокартеля». В частности, блогер утверждал, что эта группировка поставляет украинским военным наркотики, вызывающие стойкую психологическую зависимость.