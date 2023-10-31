Российские спецслужбы назвали поджигателей дома Шария
Российские спецслужбы пришли к выводу, что к нападению на испанский дом украинского блогера Анатолия Шария причастны члены ОПГ «Химпром». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых ведомствах РФ.
Неделю назад в дом Шария в каталонской Таррагоне бросили несколько бутылок с зажигательной смесью, после этого на территории дома начался пожар.
Как заявил Шарий, испанская полиция связала нападение с его недавним расследованием незаконного оборота наркотиков в Европе — блогер рассказывал о деятельности «украинского наркокартеля». В частности, блогер утверждал, что эта группировка поставляет украинским военным наркотики, вызывающие стойкую психологическую зависимость.
Собеседник РИА Новости среди российских силовиков также заявил, что с нападением на дом Шария связана преступная группировка «Химпром», занимающаяся наркоторговлей. По словам источника, эту ОПГ возглавляет Егор Буркин, который переехал на Украину в 2016 году — после того, как попал в поле зрения российских спецслужб.