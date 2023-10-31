На Камчатке вулкан Ключевская сопка выбросил пепел на высоту 10 км

"Утром 31 октября из вулкана Ключевского был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 10 000 м при высоте самого исполина - 4 754 м. Шлейф распространяется в южном направлении. В результате пеплового выброса из вулкана Ключевского зафиксировано выпадение незначительного количества вулканического пепла в поселке Лазо и селе Атласово Мильковского муниципального района. Жизнедеятельность населения не нарушена. Звонки в ЕДДС муниципального района от граждан не поступали", - говорится в сообщении.