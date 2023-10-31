Жителям Севастополя объяснили громкие звуки в центре города

"Громкие звуки в центре города - это в районе Северного мола Черноморский флот проводит тренировку расчетов ППДО", - написал он, добавив, что "в городе все спокойно".

В понедельник днем Развожаев сообщил, что силы ПВО над Севастополем сбили две воздушные цели, обломки упали в нескольких местах, в том числе на территории школы № 27 на Северной стороне. В частном секторе рядом с железной дорогой в районе Мекензиевых гор пострадал 57-летний мужчина, он получил ранение голени средней тяжести. Серьезных повреждений зданий и коммуникаций не зафиксировано.