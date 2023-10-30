Во Франции мужчина получил ранения, вмешавшись в уличный конфликт

В Тулузе мужчина получил тяжелое огнестрельное ранение при попытке защитить женщину на улице. Об этом сообщает Actu17.

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29 октября 32-летний местный житель вмешался в ссору между мужчиной и двумя женщинами. Он играл на улице в петанк и решил отреагировать на развивающийся неподалеку конфликт вместе с некоторыми другими свидетелями происходящего. Однако один из участников перепалки был вооружен. Он достал пистолет и выстрелил в пострадавшего. По словам очевидцев, тот получил ранение выше колена. После этого стрелок скрылся вместе с одной из женщин на автомобиле.

Через пару часов наряд полиции нашел его машину по номерному знаку, замеченному свидетелями. Подозреваемый, который сидел за рулем, был задержан и доставлен в участок. Однако при задержании он оказал сопротивление и нанес легкие ранения двум сотрудникам полиции. При этом огнестрельное оружие, которым он воспользовался до этого, в салоне обнаружено не было.