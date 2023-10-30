СК: задержаны двое подозреваемых в убийстве девяти человек в Волновахе

В пресс-службе СК РФ заявили, что в ДНР были задержаны двое подозреваемых в убийстве девяти человек в Волновахе. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно сообщению СК, подозреваемыми оказались военнослужащие с Дальнего Востока.

«В результате совместной работы сотрудников следственного управления во взаимодействии с оперативными подразделениями регионального УМВД России удалось установить личности двух мужчин, причастных к совершению этого преступления. Они являются российскими военнослужащими с Дальнего Востока, проходящими военную службу по контракту», — сказано в сообщении ведомства.

В данный момент с подозреваемыми проводятся следственные и процессуальные действия, следователи устанавливают обстоятельства преступления. Отмечается, что предварительным мотивом убийства называют конфликт на бытовой почве.