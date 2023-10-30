В Петербурге неизвестные выстрелили из пиротехнического устройства подростку в лицо

"30 октября 2023 года в 15:59 в полицию Приморского района поступила телефонограмма из медицинского учреждения о том, что к ним обратился 14-летний подросток с ожогом роговицы глаз, который пояснил, что на пересечении улицы Камышовой и Богатырского проспекта к нему подбежали двое неизвестных и выстрелили в лицо, предположительно, из пиротехнического устройства "Сигнал охотника", - говорится в сообщении.