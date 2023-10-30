Ранее судимый россиянин разбил кувалдой дверь прокуратуры и был задержан

В Хабаровске росгвардейцы задержали ранее судимого 35-летнего местного жителя, который разбил кувалдой стеклопакет в двери прокуратуры. Об этом «Ленте.ру» сообщило местное управление Росгвардии.

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В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ. Ранее он был судим за кражу. Его отправили в изолятор временного содержания до избрания судом меры пресечения. В ходе досмотра у мужчины изъяли кувалду, саперную лопатку, нож и перцовый баллончик.

Утром 30 октября мужчина подошел к входной двери здания надзорного ведомства на улице Гоголя, ударил по ней и переговорному устройству несколько раз, разбил стеклопакет и скрылся. Благодаря камерам видеонаблюдения его быстро обнаружили. Нарушитель находился на центральной городской площади. Во время задержания россиянин был агрессивен, не реагировал на требования силовиков, поэтому к нему была применена физическая сила и специальные средства.