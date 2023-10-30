Избивавшую восьмимесячного сына москвичку поместили в СИЗО

Суд на два месяца отправил в СИЗО москвичку, обвиняемую в избиениях восьмимесячного сына. Об этом Таганский районный суд сообщил порталу Lenta.ru. Задержанной вменяется умышленное причинение тяжкого вреда здоровья. Она останется под стражей до 28 декабря. Уточняется, что ребенка 2023 года рождения обнаружили в квартире на Нижегородской улице 28 октября. У мальчика были зафиксированы множественные телесные повреждения. Его экстренно госпитализировали, а мать задержали. Следствие установило, что женщина систематически избивала сына. Ее уже лишили родительских прав в отношении двоих старших детей. Ранее двоих восьмимесячных голодных близнецов обнаружили в московской квартире, их госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».