В центре российского города расстреляли автомобиль из-за семейных споров

В центре Екатеринбурга в одном из дворов расстреляли припаркованную BMW из травматического пистолета из-за семейных споров. Об этом сообщает E1.RU.

Инцидент произошел 27 октября. Владелец автомобиля рассказал, что утром спустился к машине, стряхнул с нее снег и заметил на лобовом стекле следы выстрелов. До этого его жена слышала хлопки и видела удаляющуюся от машины фигуру.

Мужчина подозревает, что его иномарку расстрелял двоюродный брат, с которым у него есть конфликт из-за завещания бабушки. Пенсионерка разделила свое имущество в равных долях между двумя внуками, что не понравилось жене двоюродного брата.

Пострадавший написал заявление в полицию. Сейчас сотрудники уголовного розыска устанавливают обстоятельства и лицо, причастное к данному происшествию. По результатам разбирательства будет принято соответствующее решение, заявили в УМВД по Екатеринбургу.