По крайней мере 45 человек стали жертвами урагана Отис в Мексике

Жертвами урагана Отис, который обрушился на мексиканский штат Герреро на прошлой неделе, стали 45 человек, еще 47 человек пропали без вести. Об этом сообщила губернатор Эвелин Сальгадо.

© Парламентская газета

Накануне министерство общественной безопасности страны сообщали только о шести пропавших в результате стихийного бедствия.

«По предварительным данным, 45 человек погибли и 47 человек числятся пропавшими», — приводит слова чиновницы РИА Новости.

В МИД Мексики указали, что к 30 октября смогли вывезти из Акапулько 263 иностранцев из девяти стран Европы и Америки. Там не уточнили, является ли это число окончательным. Сообщается, что в Герреро различные повреждения получили 600 отелей и кондоминиумов, а также 273 тысячи жилых домов и 120 больниц и клиник. Без света остаются свыше 200 тысяч потребителей.

В некоторых районах порывы ветра достигали 128 километров в час. Дороги во всем штате были перекрыты из-за непогоды. «В результате шторма погибли по меньшей мере пять человек — как вследствие дорожно-транспортных происшествий, так и при падении деревьев на дома», — сказано в публикации портала MLive.