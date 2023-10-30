По крайней мере 45 человек стали жертвами урагана Отис в Мексике
Жертвами урагана Отис, который обрушился на мексиканский штат Герреро на прошлой неделе, стали 45 человек, еще 47 человек пропали без вести. Об этом сообщила губернатор Эвелин Сальгадо.
Накануне министерство общественной безопасности страны сообщали только о шести пропавших в результате стихийного бедствия.
«По предварительным данным, 45 человек погибли и 47 человек числятся пропавшими», — приводит слова чиновницы РИА Новости.
В МИД Мексики указали, что к 30 октября смогли вывезти из Акапулько 263 иностранцев из девяти стран Европы и Америки. Там не уточнили, является ли это число окончательным. Сообщается, что в Герреро различные повреждения получили 600 отелей и кондоминиумов, а также 273 тысячи жилых домов и 120 больниц и клиник. Без света остаются свыше 200 тысяч потребителей.
В некоторых районах порывы ветра достигали 128 километров в час. Дороги во всем штате были перекрыты из-за непогоды. «В результате шторма погибли по меньшей мере пять человек — как вследствие дорожно-транспортных происшествий, так и при падении деревьев на дома», — сказано в публикации портала MLive.
Ранее сайт Poweroutage сообщил, что более 650 тысяч человек остались без света из-за непогоды в районе Великих озер на севере Соединенных Штатов.